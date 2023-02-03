Шольц назвав війну давно задуманим планом щодо розширення Росії

Він наголосив, що НАТО є оборонним союзом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну в Україні "давно задуманим планом для силового розширення території Росії".

Про це він сказав у Марбурзі під час заходу "Громадянський діалог", пише DW.

За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише "приводом" для цього. Своєю чергою, Берлін, наголосив Шольц, докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

Канцлер ФРН зауважив, що НАТО є оборонним союзом. У зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.

Нагадаєм, раніше Шольц заявляв, що має намір далі проводити переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Берлін буде продовжувати зусилля щодо припинення війни агресорки РФ проти України.

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