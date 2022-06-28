Шольц не бачить кінця війни в Україні і не вірить зараз у можливість переговорів президентів

Шольц не бачить кінця війни в Україні і не вірить зараз у можливість переговорів президентів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз неможливо передбачити кінець війни в Україні.

Канцлер ФРН також бачить мало шансів на припинення війни дипломатичним шляхом.

Про це Шольц заявив після саміту G7, повідомляє Bild.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Тож ми не в ситуації, коли можна передбачити кінець", – сказав німецький канцлер.

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Він висловив думку, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії та України, "але зараз це не так".

"Наразі йдеться більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим і – Росія усвідомила, що не може диктувати умови миру. Тож буде лише один вихід – якщо Путін визнає, що його план не вдасться. І саме про це зараз йдеться", — сказав Шольц.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" країни-учасниці домовилися посилювати тиск на Росію. А президентові України Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для армії.

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