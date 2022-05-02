Шольц не хоче їхати до України, поки Київ не відвідає президент Німеччини Штайнмаєр

Шольц не хоче їхати до України, поки Київ не відвідає президент Німеччини Штайнмаєр

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Слід зазначити, що у квітні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Польщі заявив, що українська сторона відмовила йому в зустрічі у Києві.

Про це пише Tagesschau.

На питання про те, коли Шольц поїде до України, він відповів, що першим це має зробити президент країни. Однак відмова Києва прийняти Штайнмаєра у квітні стала для Німеччини справжнім потрясінням.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що ніколи не вагався, чи варто підтримувати Україну.

"Я завжди приймав рішення швидко, разом з усіма іншими, координувався з союзниками. Але мій курс полягає в тому, щоб ми діяли розсудливо і з ясним розумом. Уряд не приймає рішення для піару", - зазначив Шольц.

За його словами, Україна має жити в мирі та свободі. Сценарій, який написав Путін для України, не має справдитись.

"Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти. Продиктованого миру, прописаного президентом Росії Володимиром Путіним, не повинно існувати. Росія повинна вийти з території України. Анексія Кримського півострова в 2014 році також залишається порушенням міжнародного права", — заявив Шольц.

Він також підкреслив, що фінансова та військова допомога Німеччини та інших країн посприяла тому, "що українська армія, яка дійсно діє дуже успішно, тепер може так довго стояти проти такого сильного супротивника".

Нагадаємо, Шольца вже кілька тижнів активно критикують за його позицію щодо війни в Україні. Канцлер Німеччини відмовлявся постачати озброєння до України, однак минулого тижня ситуація змінилась. Президент Країни Штайнмаєр заявив, що Німеччина таки постачатиме Україні зброю.

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