Шольц не очікує швидкого завершення війни в Україні, а його чеський колега висловився за ізоляцію Росії

Шольц не очікує швидкого завершення війни в Україні, а його чеський колега висловився за ізоляцію Росії

Водночас жодна з цілей вторгнення, які намічала Росія, не була досягнута.

Росія не досягнула в Україні поставлених цілей, але демонструє готовність і надалі руйнувати країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою, - пише Укрінформ.

«Використання військ і техніки, яке демонструє Росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, аби ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб РФ вивела свої війська. І щоб між Україною та Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів», - заявив Шольц.

Він зауважив, що Київ попросив держави стати гарантами майбутнього миру та додав, що «це також питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною».

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Глава уряду ФРН наголосив що жодна з цілей вторгнення, які намічала Росія, не була досягнута. На його думку, РФ мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. Тому великим досягненням армії та народу України є те, що вони зупинили наступ, Росія мусила перегрупувати свої війська і тепер зосереджена на боях на сході України.

У відповідь Петр Фіала прагне провести саміт з повоєнного оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

«Звісно, ​​щоб це бажання здійснилося, потрібно… щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально», - зазначив політик.

Він підкреслив, що РФ щодня коїть неймовірні жахіття. «Навіть ті, хто боявся агресивних дій росії, ніколи не уявляли, що такі воєнні злочини можуть статися», - сказав Фіала.

Тому ЄС має зберегти жорстку, чітку та єдину позицію щодо підтримки України та ізоляції росії. Адже це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

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