Шольц: Німці відчувають на собі наслідки російської агресії та продовжать підтримувати Україну у 2023 році

Канцлер ФРН заявив, що країни Євросоюзу та НАТО згуртувались на тлі російської агресії

Громадяни Німеччини відчувають наслідки російської агресію проти України, заявив премʼєр-міністр ФРН Олаф Шольц. Він наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну у 2023 році.

Про це голова уряду ФРН заявив у новорічному зверненні, повідомляє tagesschau.

"Українці мужньо захищають свою батьківщину, в тому числі завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", — сказав Шольц.

"Усі ми також відчуваємо наслідки цього у повсякденному житті: під час покупок у продуктовому магазині, на заправці або при оплаті рахунків за електрику чи газ", - додав Шольц. Він також назвав 2022 рік — часом "згуртованості і сили", а Німеччину — сильною країною.

Шольц додав, що країни Євросоюзу та НАТО згуртувались на тлі російської агресії.

"Європейський Союз і НАТО не розколоті, як це було за часів різних криз у минулому. Вони згуртованіші, ніж будь-коли", — додав Шольц.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що агресорка Росія на чолі з президентом-диктатором Володимиром Путіним вже шляху до поразки у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина закупила для України близько 480 генераторів, половину вже відправили.