Шольц переконаний, що залежність ЄС від російських енергоносіїв закінчиться швидше, ніж дехто міг би бажати

Шольц переконаний, що залежність ЄС від російських енергоносіїв закінчиться швидше, ніж дехто міг би бажати

Канцлер не підтримав вимогу низки країн щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ

Німеччина виступає проти введення негайного ембарго на російські енергоносії, але переконана, що залежність від них завершиться дуже скоро.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після саміту ЄС, - пише Укрінформ.

"Це відбудеться набагато швидше, ніж дехто міг би бажати", - сказав Шольц про те, коли Німеччина та ЄС позбудуться енергозалежності. Хоча дату він не назвав.

Також німецький канцлер не підтримав вимогу низки країн, наприклад, Іспанії, Греції, Італії та Португалії) щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ, додавши, що розв'язувати проблему треба іншими шляхами. До того ж Шольц підкреслив позицію Берліна про те, що в ЄС можуть бути лише добровільні спільні закупівлі газу, додавши, що закупівлями в ЄС займаються багато приватних компаній і так має залишатися.

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Він зауважив, що лідери ЄС обговорювали контрзаходи в енергетиці на тлі війни в Україні близько дев'яти годин в п’ятницю.

"Усі погодилися з тим, що треба ставати більш незалежним від російського енергетичного імпорту", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Пізніше стало відомо, очільники Євросоюзу схвалили спільні закупівлі природного газу. ЄС прагне замінити цьогоріч майже дві третини імпорту газу з Росії після вторгнення РФ до України.

Спільна платформа закупівель газу також буде відкрита для країн Західних Балкан, України, Молдови та Грузії.

Поняття спільних закупівель вперше з'явилося в ЄС кілька років тому, але такого члени Європейського союзу такого ще ніколи не робили.

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