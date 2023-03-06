Шольц переконує, що Німеччина більше за всіх в Європі підтримує Україну

Німеччина буде підтримувати України стільки, скільки буде потрібно.

Федеративна республіка Німеччина є найбільшим донором України у континентальній Європі після початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року.

Про це німецький канцлер Олаф Шольц заявив в ефірі телеканалу CNN.

"Ми постачаємо Україні зброю та необхідну фінансову допомогу. Ми стали найбільшим донором України у континентальній Європі», - сказав він.

Також посадовець розповів, що торік так чи інакше Європа надала Україні 14 млрд євро допомоги.

До того жза словами німецького чиновника, Німеччина планує надавати Україні різноманітну допомогу так довго, скільки буде потрібно.

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Нагадаємо, що раніше американський президент Джо Байден зустрівся зі Шольцом і похвалив його за підтримку України.

До того ж раніше Шольц пообіцяв ЗСУ нову партію Gepard та Iris-T. Переконує, що передача зброї відбудеться "найближчими тижнями".

Також Шольц розкритикував противників постачання зброї до України. Він згадав їм Бучу та Маріуполь.

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