Шольц під час візиту до Києва наголосив, що російські вимоги не можуть бути виконані Україною

Шольц під час візиту до Києва наголосив, що російські вимоги не можуть бути виконані Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не буде виконувати ультиматуми Росії.

Шольц наголосив, що лише український народ повинен сам вирішувати, як встановлювати мир.

Про це він сказав на пресконференції 16 червня в Києві після зустрічі з лідерами України, Франції, Італії та Румунії.

"Лише Україна та її народ можуть вирішити, що важливе для них. Ми можемо тільки домовлятися про мир в їхньому розумінні. Це абсолютно зрозуміло для мене, і так само це сказав президент Франції, що Росія повинна зрозуміти, що вона не має права добиватися того, що хоче. Цього не можна вимагати від України, і ті російські вимоги не можуть бути винонані Україною", - зауважив німецький канцлер.

Нагадаємо, в Україні із візитом 16 червня перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Перші подробиці європейських лідерів та їхні головні заяви - читайте ТУТ.

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