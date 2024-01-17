Шольц після розмови з Байденом оголосив про допомогу Україні на 2024 рік

Канцлер Німеччини заявив про плани продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що 2024 року його держава передасть Україні військових товарів на понад сім мільярдів євро.

Про це німецький канцлер написав у Мережі.

"Президент Байден і я погоджуємося: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку", – зазначив Шольц.

"Сьогодні я розмовляв з президентом США Джо Байденом по телефону. У 2024 році Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро", – додав канцлер ФРН.

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Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що Байден та Шольц провели переговори щодо подальшої підтримки України в умовах її протистояння російській агресії.

Зауважимо, що 17 січня президент США зустрінеться з членами обох палат Конгресу, щоб серед іншого обговорити важливість ухвалення запиту Байдена про 60 млрд дол. на підтримку України.

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