Шольц після розмови з Трампом: "Ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України"

Німецький канцлер заявив, що його команда та радники Трампа безпосередньо обмінюються інформацією.

Очільник німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, після чого висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Про це пише Reuters.

За даними видання, канцлер сформулював у розмові свій ключовий принцип у цьому питанні, який полягає у "неможливості будь-яких рішень без надання слова українському народу".

Шольц також запевнив, що він та його помічники перебувають на постійному контакті з командою обраного президента США, зокрема його радниками з питань національної та міжнародної безпеки.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – заявив Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва 2 грудня, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних переговорів з Росією.

Читайте також: