Шольц планує виступити із заявою у Бундестазі з нагоди річниці російського вторгнення

Канцлер хоче прокоментувати Zeitenwende.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує виступити із заявою у Бундестазі. Ймовірно, це станеться 2 березня.
Про це повідомила парламентський секретарка Соціал-демократичної партії Німеччини Катя Маст, пише ntv.
Зазначається, що приводом для виступу Шольца буде річниця повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022-го. За словами Маст, канцлер хоче прокоментувати наслідки "поворотного моменту", який викликала агресивна війна.
Секретарка також нагадала про заяву уряду Шольца через кілька днів після російської атаки, в якій канцлер вперше вжив цей термін - Zeitenwende.
Нагадаємо, канцлер Шольц назвав війну в Україні "давно задуманим планом для силового розширення території Росії". За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише "приводом" для цього.
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