На думку Кізеветтера, реакція України та світу на дії Шольца буде показовою.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, хоче зустрітися з Путіним ще до парламентських виборів, які відбудуться 23 лютого і можливо означатимуть кінець каденції Шольца.

Про це німецький депутат від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер написав у соцмережі Х.

Політик зазначив, що Німеччина повинна підготуватись до "передвиборчого сюрпризу".

"Йдеться про сміливість усвідомити та зайняти чітку позицію та орієнтацію. Дедалі більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви та зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означатиме, серед іншого, призупинення Паризької хартії на 10–20 років. Те, як відреагує на все це українське населення чи наші сусіди, буде показовим", – написав Кізеветтер.

Він також нагадав, що зустріч Трампа з Путіним наразі запланована на березень.

"Кожен може оцінити це на власний розсуд. Але Україна не має бути об'єктом чи жертвою", – наголосив він.

Кізеветтер зазначив, що Росія "по вуха" загрузла в економічних та соціальних проблемах, але Україна перебуває у набагато гіршому становищі та потребує більшої уваги.

"Усі переговори та угоди, які зараз укладаються в цій ситуації, ведуться за рахунок України та фактично означають її придушення. Ми не повинні мовчати й не повинні допускати так званого московського сліду в наших власних лавах", – підкреслив Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, напередодні Кізеветтер завив, що у Німеччини немає альтернативи відправленню миротворців до України. Він упевнений, що участь солдатів бундесверу є необхідною для забезпечення миру.

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