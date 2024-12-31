Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц пообіцяв підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі"

Шольц пообіцяв підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі"

Анналена Бербок і Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер заявив: ФРН не залишить Україну.

У своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надалі підтримувати Україну в її боротьбі з агресією Російської Федерації

Про це повідомляє видання Zeit, пише "Європейська правда".

У своєму зверненні, яке було записане для телебачення, керівник уряду ФРН наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну й надалі. Втім, Шольц також пообіцяв, що уряд "зберігатиме холодну голову, аби війна не поширювалася".

"Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі", — заявив Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Німецький політик розповів, як Трамп планує зупинити війну в Україні. Він не став повідомляти подробиці своєї розмови з Трампом, однак зауважив, що американська політика щодо України буде скоординованою з Європою та Німеччиною зокрема.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація