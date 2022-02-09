Шольц пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії до України — ЗМІ

Шольц пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії до України — ЗМІ

При цьому Шольц не сказав назви самого газопроводу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.

Про це заявив лідер меншості у сенаті Мітч Макконнелл в ефірі телеканалу C-span.

"Гарна новина полягає в тому, що він підтвердив те, що вчора сказав президент Джо Байден: якщо відбудеться вторгнення, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед ", — зауважив Макконнелл.

Хоча перед цим Шольц на спільній пресконференції з президентом США уникав прямого підтвердження того, що газопровід "Північний потік 2" буде зупинено у разі вторгнення Росії до України.

"У тому, що стосується санкцій, ми діятимемо узгоджено", — заявив канцлер.

При цьому Шольц не сказав назви газопроводу.

Нагадаємо, що раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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