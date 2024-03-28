Шольц пояснив, що не передає Україні Taurus, бо боїться війни Росія-НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився надати далекобійні ракети Taurus Україні. Він пояснив це тим, що важливим для нього лишається "не ескалювати" війну до зіткнення Росії та НАТО. Водночас на сьогодні Німеччина витратила на допомогу Україні вже понад 28 млн євро.

Про це пише Märkische Allgemeine Zeitung.

"Як голова уряду я повинен взяти на себе відповідальність у питаннях війни та миру, а також у питаннях безпеки в Європі – і це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не ескалювалася, тобто [не почалася] війна між Росією та НАТО", – сказав він.

Шольц зазначив, що Німеччина також не відправлятиме своїх військових в Україну. Крім того, додав Шольц, з кожним постачанням зброї Україні ФРН буде ретельно аналізувати, як це може вплинути на ескалацію.

"Тому я вирішив так, як вирішив (щодо Taurus – ред.)", – сказав голова німецького уряду.

Водночас, за словами Шольца, Німеччина "більш ніж будь-яка інша країна Європи" підтримує Україну зброєю та боєприпасами – і тільки на це витратила понад 28 млрд євро. Ця сума "більша, ніж у багатьох інших країн разом узятих".

"І ми будемо робити це стільки, скільки потрібно. Це показує Путіну, що він не повинен просто чекати, поки всі інші відмовляться від своєї підтримки", – підсумував канцлер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Німеччині деякі політики вже дратуються, коли йдеться про можливість постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Крім того, у НАТО кажуть, що не можуть наказати будь-якій країні-члену надіслати до України те чи інше озброєння, зокрема і ракети Taurus. Там закликають не фокусуватися лише на Taurus, оскільки це не допомагає розумінню того, що Німеччина робила і робить для України.

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