Шольц прибув до Києва для переговорів із Зеленським (фото, відео)

Олаф Шольц приїхав до Києва вперше за два з половиною роки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє німецьке інформагентство DPA.

Шольц 2 грудня прибув до Києва з неоголошеним візитом. За інформацією видання Tagesschau, після прибуття до української столиці німецький канцлер наголосив на своїй підтримці держави, яка зазнала нападу з боку Росії.

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У межах візиту Шольц, зокрема, планує зустрітися з Зеленським.

Видання Spiegel пише, що своїм візитом канцлер Німеччини хоче дати зрозуміти, що його держава продовжує стояти на боці України.

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", – заявив Шольц після прибуття до Києва.

Він запевнив, що Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі". Політик також висловив сподівання на швидкі постачання зброї.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", – висловився Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві 2 грудня 2024 року / Фото: "Укрзалізниця"

Зауважимо, востаннє канцлер ФРН побував у Києві в червні 2022 року разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єром Італії Маріо Драгі.

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До слова, нещодавно Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер повідомив, що закликав російського диктатора припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення західної підтримки держави.

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