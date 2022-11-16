Шольц про ракету в Польщі: "Цього не сталось би, якби не війна Росії проти України"

Водночас Шольц наголосив, що не варто робити поспішних висновків про інцидент.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інциденту з ракетою на території Польщі не стався б, якби не агресивна війна Росії проти України.
Про це канцлер ФРН написав у Мережі 16 листопада.
Водночас Шольц зазначив, що падіння ракети в Польщі треба ще розслідувати.
"Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків", – йдеться в заяві.
"Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України", – наголосив німецький канцлер.
Падіння ракети в Польщі
У польському Пшеводуві стався вибух ввечері 15 листопада на території зерноприймального пункту, внаслідок якого загинули двоє людей. ЗМІ повідомляли про влучання ракет.
Після інциденту Польща підвищує боєготовність і збирає екстрене засідання НАТО. Президент країни Анджей Дуда заявив, що наразі немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету.
За даними видання The Guardian, США і Росія окремо одна від одної погодили те, що падіння ракет у Польщі було спричинене начебто роботою української ППО. Система саме перехоплювала російські ракети під час масованої атаки на Україну 15 листопада.
Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що інцидент з ракетою в Польщі був спланованою атакою Росії, щоб "розхитати" НАТО.
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