Шольц про закінчення війни в Україні: "Будемо сприяти дипломатичним зусиллям"

Політик водночас наголосив на важливості того, аби було зрозуміло, "що Путін не може просто продовжувати цю війну, як він її почав".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани продовжувати надавати військову допомогу Україні, а також водночас активізувати дипломатичні зусилля задля закінчення війни.

Про це канцлер ФРН заявив за підсумками переговорів із керівництвом Китаю, повідомляє "Укрінформ".

"Важливо, щоб для Німеччини, як і для багатьох друзів України, було зрозуміло, що ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це необхідно, і водночас будемо сприяти дипломатичним зусиллям, якими опікується дуже інтенсивно й Україна", – висловився Шольц.

Також читайте Шольц зробив заяву про переговори з Путіним

Він також повідомив, що під час візиту до Китаю надійшли сигнали, які свідчать про широку підтримку і розуміння необхідності продовження розпочатих у Копенгагені, Джидді, Валлетті, Давосі розмов. Канцлер зауважив, що схожі обговорення заплановані і на майбутнє.

"Я вважаю, що це необхідний прогрес. Тому що окрім військової підтримки України з боку Німеччини та її друзів і союзників є також питання дипломатії – і саме це зараз у центрі уваги", – сказав політик.

Водночас він наголосив: "Для мене дуже важливо, щоб було ясно, що Путін не може просто продовжувати цю війну, як він її почав".

Зауважимо, на 15-16 червня у Швейцарії запланований Глобальний саміт миру на рівні лідерів країн-учасниць Української формули миру.

До слова, 16 квітня після зустрічі із Шольцом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але лише за умови участі і України, і Росії.

Читайте також: