Шольц продовжуватиме телефонувати Путіну: як пояснюють позицію канцлера в уряді

Важливо залишатися в контакті, кажуть в уряді Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжить телефонувати президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну. Мовляв, це є правильним навіть незважаючи на відсутність будь-яких результатів.

Про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише "Укрінформ".

За словами Гебештрайта, телефонувати варто навіть попри те, що політики мають різні принципові позиції щодо війни.

"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт.

Речник уряду також прокоментував послання диктато перед федеральними зборами. Він зауважує, що не згодний з оцінками деяких експертів щодо того, що промова нібио стала менш агресивною: "Ми почули те ж саме, що Путін говорить місяцями та тижнями".

Нагадаєм, Шольц у Мюнхені звернувся до Путіна. Німецький канцлер наголосив, що у війні, розв'язаній російським диктатором Володимирим Путіним, не може бути "використана ядерна зброя".

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