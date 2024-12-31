Шольц прокоментував аварію азербайджанського літака в контексті російської агресії проти України

Падіння азербайджанського літака, який був збитий російськими силами протиповітряної оборони чітко показує, що російська агресія проти України зачіпає все більше невинних людей.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він висловив співчуття людям, які постраждали через цю аварію, а також сімʼям, які втратили своїх близьких.

"Жорстока війна Росії проти України зачіпає все більше і більше невинних людей — навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана. Наші думки — з сім'ями загиблих, а постраждалим ми бажаємо якнайшвидшого одужання", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Казахстані назвали країну, в якій будуть розшифровувати “чорні скриньки” азербайджанського літака.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijan Airlines був виведений із керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і обстріляний з землі на території Росії, поблизу Грозного, що призвело до його катастрофи.

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