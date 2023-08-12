Шольц прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе передання ЗСУ ракет Taurus

Наразі нової інформації щодо надання Німеччиною українським Збройним силам ракет Taurus немає. Поки політика Берліна щодо відправляння зброї не змінилася.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Thuringer Allgemeinen, пише dpa.

"Немає жодного нового стану справ щодо цього питання, про який можна було б повідомити", - сказав канцлер.

За його словами, увага Берліна, як і раніше, спрямована на посилення українських сил протиповітряної оборони, артилерію і танки.

"Це наш курс, яким ми і далі будемо рухатися, тісно консультуючись із нашими міжнародними партнерами", - наголосив Шольц.

До слова, видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що Німеччина готова надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови. Нібито йдеться про можливість передання озброєння вже найближчими місяцями із запасів Бундесверу.

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