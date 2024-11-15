Шольц провів з Путіним першу за два роки розмову – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів 15 листопада телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили Süddeutsche Zeitung та Reuters із посиланням на джерела в німецькому уряді.

За даними німецького інформагентства dpa, розмова Шольца з Путіним тривала годину. Жодних інших подробиць поки що немає.

Зауважимо, раніше видання Bloomberg повідомило про плани телефонної розмови Шольца з Путіним з ініціативи німецького канцлера.

Зауважимо, що це перша розмова політиків за останні майже два роки. До цього канцлер ФРН та президент Росії спілкувалися у грудні 2022 року. Тоді Шольц закликав Путіна до виведення військ з України.

А останні очні перемовини між Шольцом і Путіним відбулися 15 лютого 2022 року – незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Нагадаємо, напередодні німецький канцлер особисто заявляв про плани поговорити з Путіним "у потрібний час".

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