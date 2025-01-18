Шольц розкритикував Ілона Маска: яка причина

Шольц вважає, що перехід Маска на сторону ультраправих партій є неприйнятним.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дружні стосунки Ілона Маска з ультраправими "ставлять під загрозу" демократію в Європі.

Про це повідомило видання Politico.

"Він підтримує ультраправих всюди в Європі — у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах — і це те, що абсолютно неприйнятно. Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це необхідно критикувати", — підкреслив канцлер.

Канцлер додав, що, хоча Маск має право на свободу слова, його перехід на сторону ультраправих партій є неприйнятним.

"Його перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним", — зазначив Шольц.

Раніше Маск висловив підтримку правим політичним діячам і ідеям по всьому світу, зокрема ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини", яка братиме участь у дострокових федеральних виборах 23 лютого.

"Магнат соціальних мереж також є одним з найпалкіших прихильників Дональда Трампа, завдяки чому увійшов до найближчого оточення новообраного президента США, а також підтримав британську праворадикальну партію "Реформи Великобританії", і є припущення, що незабаром він може почати фінансувати цю партію", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше Шольц назвав терміни закінчення війни в Україні.

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