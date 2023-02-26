Шольц розкритикував китайський мирний договір про закінченнями війни в Україні

Шольц критикує документ Китаю про війну в Україні.
Німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні.
Про це пише Welt.
«З моєї точки зору, немає впізнаваного рядка, який би говорив: російські війська також повинні вийти», — сказав Шольц під час свого візиту до Індії в суботу щодо документу з 12 пунктів від Китаю, Мовляв, в іншому випадку документ має «впізнавані світло і тінь».
«Надзвичайно правильним», на думку Шольца, є нове засудження використання ядерної зброї. Він інтенсивно говорив на цю тему з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"Залишається правдою те, що «диктованого миру по-російськи» бути не може. Президент Росії Володимир Путін повинен це бачити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Китай оприлюднив так званий мирний план, який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посиланням.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, як він оцінює позицію Китаю: "Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це непогано".
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