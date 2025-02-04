Шольц розкритикував Трампа за вимогу українських ресурсів в обмін на допомогу

За його словами, ресурси України мають бути спрямовані на відновлення країни після війни, а не використовуватися для негайного фінансування військових потреб.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко розкритикував пропозицію Дональда Трампа щодо постачання Україною рідкісноземельних металів до США в обмін на фінансову допомогу. Виступаючи після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі 3 лютого, Шольц назвав таку вимогу егоїстичною та відірваною від реальності.

Про це пише DW.

За його словами, ресурси України мають бути спрямовані на відновлення країни після війни, а не використовуватися для негайного фінансування військових потреб. "Було б дуже егоїстично та егоцентрично витрачати ці кошти зараз", — наголосив канцлер.

Шольц також підкреслив, що після завершення війни Києву знадобиться потужна армія та значне фінансування для відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Це величезні виклики, враховуючи масштаби руйнувань. Тому я вважаю, що ресурси України мають працювати на її майбутнє", — додав він.

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Раніше Дональд Трамп заявив, що США готові продовжувати допомогу Україні, якщо Київ погодиться постачати стратегічно важливі корисні копалини.

"Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали", — сказав американський лідер.

Питання доступу західних країн до українських рідкісноземельних металів стало частиною “плану перемоги”, запропонованого президентом Володимиром Зеленським. Український лідер заявив, що держави-партнери можуть отримати прибуток від своїх інвестицій, зокрема завдяки урану, титану, літію та графіту, запаси яких оцінюються в трильйони доларів. Зеленський представив цей план Трампу ще у вересні 2024 року під час зустрічі в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Трамп і Путін, можливо, захочуть відставки Зеленського. Українські офіційні особи побоюються, що зближення між Вашингтоном і Москвою може позбавити їх участі в дискусії про майбутнє своєї країни.