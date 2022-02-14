Шольц розкрив деталі, про що він завтра говоритиме з Путіним у Москві

Шольц розкрив деталі, про що він завтра говоритиме з Путіним у Москві

Завтра, 15 лютого, у Шольца запланована зустріч з Путіним.

На завтрашній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц попередить його про серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки у разі подальшої агресії проти України.

Про це він розповів за підсумками перегорорів з українським президентом Володимиром Зеленським на брифінгу 14 лютого.

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Німецький політик запевнив Зеленського, що Німеччина вкотре підтверджує, що територіальна цілісніть та суверенітет України буде "предметом переговорів".

"Для Федерального уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія проти України потягне за собою серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки для Російської Федерації. Про це я завтра (15 лютого - ред.) підкреслю у Москві", - сказав Шольц.

Нагадаємо, до України у понеділок, 14 лютого, з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент України Володимир Зеленський прийняв німецького політика в Маріїнському палаці. Перед поїздкою до України Шольц заявив, що Берлін очікує від Кремля деескалації в ситуації з Україною.

Варто зазначити, одразу після візиту до України очільник німецького уряду має намір поїхати до Росії, де зустрінеться з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Раніше ЗМІ дізнались, про що Шольц говоритиме з Путіним. Як писало Reuters з посиланням на свої джерела в німецькому уряді, Шольц скаже Путіну, що нарощування військ на українському кордоні "може бути витлумачено лише як загроза". Водночас у Німеччині не очікують від переговорів особливих результатів, проте наголосили, що прямі перемовини є важливими.

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