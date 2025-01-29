Шольц розлютився на Ілона Маска: що розгнівало канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розлютився та назвав "дійсно огидною" підтримку американським мільярдером Ілоном Маском правих партій Європи.

Про це німецький канцлер сказав під час передвиборчого заходу у Берліні, повідомляє Reuters.

"Новим є те, що він (Маск - РРед.) втручається у справи правих політиків по всій Європі. Це справді огидно і не сприяє розвитку демократії в усьому Європейському Союзі", - різко висловився Шольц.

Коментуючи заяви мільярдера на заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини" про те, що ФНР "занадто багато уваги приділяє минулій провині", Шольц сказав, що ставиться до цього "вкрай критично". За словами канцлера, дії Маска перешкоджають демократії в Євросоюзі. Адже його Берлін надалі продовжить нести відповідальність за те, що було скоєно нацистами в минулому.

"Саме тому я так розлючений тим, що Ілон Маск вступається за ультраправих", – сказав очільник німецького уряду.

Окрім того, Шольц наголосив, що Німеччина вдячна США за те, що вони звільнили її від нацистів і допомогли їй знову стати демократією.

Нагадаємо, голова меморіалу пам'яті жертв Голокосту Дані Даян заявив, що Ілон Маск загрожує майбутньому Німеччини. З його слів, мільярдер в образливий спосіб ставиться до історії нацизму.

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