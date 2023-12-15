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Шольц розповів, як запропонував Орбану вийти під час голосування щодо України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Шольц розповів, як запропонував Орбану вийти під час голосування щодо України

Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Шольц заявив, що не хоче робити перерву на каву для Орбана правилом на самітах ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив інформацію про те, що він запропонував премʼєру Угорщини Віктору Орбану вийти з зали засідання голів ЄС під час голосування за початок переговорів з Україною для вступу до Євросоюзу.

Про це інформує NTV.

Разом з Шольц заявив, що не хоче робити перерву на каву для Орбана правилом на самітах ЄС, щоб обходити його вето.

"Неможливо щоразу вирішувати проблему, виходячи за двері. Це для особливих моментів", - підкреслив Шольц.

Німецький канцлер розповів що він запропонував Орбану взяти тайм-аут, щоб інші країни Євросоюзу могли домовитися про переговори щодо вступу до ЄС з Україною. Після недовгих роздумів Орбан погодився, пояснив Шольц.

"Тоді ми ухвалили рішення залишити 26 осіб у залі", - додав канцлер.

При цьому Шольц підкреслив, що це був не "виверт", а пропозиція допомогти угорському премʼєру.

"Це рішення, яке ми ухвалили за взаємною згодою відповідно до наших правил. Це не те що потрібно робити щоразу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бельгійський прем'єр порадив Орбану "тримати язика за зубами".

Крім того, ми раніше інформували, що Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
1634
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