Шольц розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним та Макроном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 червня розповів йому про свій останній дзвінок до президента РФ Володимира Путіна.
Зауважимо, йдеться про розмову Шольца з Путіним, що відбулася 28 травня.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на речника уряду ФРН.
Згідно з повідомленням, німецький канцлер поінформував Зеленського про останню телефонну розмову зПутіним та президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.
"Вони домовилися, що необхідно зробити все, щоб дозволити експорт зерна з України, особливо морем", – сказав речник.
Він додав, що Шольц із Зеленським домовилися продовжити обговорювати шляхи підтримки України та "залишатися в тісному контакті".
Нагадаємо, раніше про перемовини з канцлером Німеччини повідомив сам президент України, вказавши, що вони обговорили посилення оборонної підтримки держави, продовольчу безпеку, дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими та євроінтеграцію.
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