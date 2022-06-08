Шольц розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним та Макроном

Шольц розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним та Макроном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 червня розповів йому про свій останній дзвінок до президента РФ Володимира Путіна.

Зауважимо, йдеться про розмову Шольца з Путіним, що відбулася 28 травня.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на речника уряду ФРН.

Згідно з повідомленням, німецький канцлер поінформував Зеленського про останню телефонну розмову зПутіним та президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.

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"Вони домовилися, що необхідно зробити все, щоб дозволити експорт зерна з України, особливо морем", – сказав речник.

Він додав, що Шольц із Зеленським домовилися продовжити обговорювати шляхи підтримки України та "залишатися в тісному контакті".

Нагадаємо, раніше про перемовини з канцлером Німеччини повідомив сам президент України, вказавши, що вони обговорили посилення оборонної підтримки держави, продовольчу безпеку, дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими та євроінтеграцію.

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