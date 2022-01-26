Шольц та Макрон заявили, що РФ заплатить дуже високу ціну у разі агресії проти України

Шольц та Макрон заявили, що РФ заплатить дуже високу ціну у разі агресії проти України

У ЄС та союзники з НАТО займають єдину позицію щодо цього.

Франція та Німеччина закликають Росію вжити заходів щодо деескалації ситуації на російсько-українському кордоні та запевняють, що російська військова агресія проти України викличе серйозні наслідки і спричинить дуже високу ціну для РФ.

Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції у Берліні, — пише "Укрінформ".

"Ми також очікуємо від Росії однозначних кроків, які сприятимуть деескалації, і ми всі єдині в тому, що військова агресія спричинить серйозні наслідки", — заявив канцлер Шольц.

Він наголосив, що в ЄС та союзники по НАТО займають єдину позицію щодо цього.

"Ми чітко заявили, що військова агресія, яка ставить під сумнів територіальну цілісність України, матиме наслідки і дуже високу ціну. Щодо цього ми займаємо єдину спільну позицію з нашими союзниками з НАТО та ЄС. І те, що ми це чітко формулюємо – це теж одна з причин, чому зараз має статися деескалація", — сказав голова німецького уряду.

Він також заявив про важливість продовження діалогу з Росією у всіх форматах – як двостороннього американсько-німецького діалогу, так і обговорення у Нормандському форматі та в рамках НАТО та ОБСЄ.

Президент Франції Еммануель Макрон також закликав РФ до деескалації ситуації та розв'язання питань шляхом діалогу з використанням усіх чинних форматів.

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"З огляду на нинішню ситуацію ми всі повинні бути дуже уважними. І ми дуже уважно стежимо за ситуацією та її розвитком у режимі реального часу, і готуємо відповідну відповідь", — заявив він.

Макрон наголосив, що європейці та їхні союзники займають єдину та скоординовану позицію – як держави-члени ЄС, але також як союзники в рамках НАТО.

"Паралельно ми готуємо нашу спільну відповідь у разі агресії. І, як уже було сказано, якщо справа дійде до агресії, то тоді буде дана відповідь, і ціна буде високою", — резюмував він.

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, президент Франції Емманюель Макрон долучився до обговорення ситуації навколо України під час відеоконференції, організованої американським лідером Джо Байденом.

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