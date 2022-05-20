Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шредера через його тісні зв'язки з Росією

Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шредера через його тісні зв'язки з Росією

Німецький канцлер Олаф Шольц відхилив заклик Європейського парламенту запровадити санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера через його тісні зв'язки з Росією.

Напередодні Європарламент підтримав ідею запровадити санкції проти ексканцлера Шредера за його відмову піти з керівних посад в російських енергетичних компаніях.

Про це повідомляє Politico.

Шольц заявив, що рішення Бундестагу позбавити Шредера його офісу, який працював на кошти платників податків, було послідовним і правильним, але подальших санкцій не буде.

"Я не думаю, що наразі щось ще необхідно... Але було б краще, якби Герхард Шредер пішов зі своїх посад", - додав Шольц.

Зазначимо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер є давнім прихильником Росії і має тісні політичні стосунки з Путіним. Шредер від 2017 року очолює раду директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть", а також раду директорів компанії Nord Stream 2, що належить російському "Газпрому". В лютому його також висунули до ради директорів "Газпрому".

У 2018 році він потрапив до бази "Миротворця" через "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України".

Європарламент підтримав ідею запровадити санкції проти колишнього голови німецького Федерального уряду Герхарда Шредера, "за" санкції проголосувала переважна більшість європарламентарів.

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