Німецький канцлер Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу "Газпрому" Gazprom Germania.

Шольца ніби-то турбує те, що таке рішення "може роздратувати президента РФ Путіна" і призвести до припинення постачання російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що колишній підрозділ "Газпрому" у квітні передали під контроль німецького енергетичного регулятора. Уряд ФРН вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління.

Джерела повідомляють, що німецький уряд хоче забезпечити Gazprom Germania багатомільярдною позикою від ризиків можливого банкрутства. Йдеться про десять млрд євро позики від держбанку KfW Group. Вона призначена для стабілізації фінансів Gazprom Germania та забезпечення безпеки поставок.

Термін перебування Gazprom Germania під опікою німецького регулятора буде продовжено після кінця вересня, коли закінчується поточний термін. Крмі того, назва компанії з Gazprom Germania GmbH буде змінена на Securing Energy for Europe GmbH.

За даними Bloomberg, німецький міністр економік Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania. Втім, ідею відхилив канцлер Олаф Шольц. Він ніби-то стурбований, що такий крок може розлютити російського диктатора і призвести до загострення протистояння щодо імпорту газу з РФ.

Як повідомлялося, Олаф Шольц відкидає звинувачення на свою адресу, що він затягує постачання обіцяної зброї Україні. Німецький лідер пояснив, що його країна досі не відправила озброєння, оскільки українських військових потрібно навчити користуватися ним, чим ФРН зараз займається.

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