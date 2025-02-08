Шольц відреагував ідею Трампа обміняти допомогу Україні на цінні метали

Шольц заявив, що допомога Україні повинна бути безоплатною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відреагував на ідею Дональда Трампа про отримання доступу до українських цінних металів як компенсацію за військову допомогу США.

Про це канцлер Німеччини заявив у інтерв’ю RND.

Шольц підкреслив, що допомога Україні повинна бути безоплатною. Він також різко розкритикував ідею "послуга за послугу".

"Україна зазнає нападу, і ми допомагаємо, не вимагаючи нічого натомість. Це має бути позицією кожного", - зазначив Шольц.

Раніше Шольц вже критикував Трампа за вимогу українських ресурсів в обмін на допомогу, назвавши її "дуже егоїстичною".

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