Шольц відреагував на рішення США передати ЗСУ касетні боєприпаси

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що офіційний Берлін не коментує суверенне рішення Сполучених Штатів Америки про передавання Україні касетних боєприпасів. Разом з тим Німеччина виступає проти використання такого озброєння.

Про це Шольц заявив на річній великій пресконференції.

Політик наголосив, що Німеччина підписала Конвенцію Осло та не має власних запасів касетних боєприпасів.

"ФРН на багатьох міжнародних майданчиках намагалася переконати інші країни доєднатися до Конвенції. Але США не підписали Конвенцію, так само як Росія і Україна. Тому ми сказали, що не коментуємо суверенні рішення інших країн", - пояснив німецький канцлер.

За його словами, таке рішення Білого дому не здивувало Бундестаг. Адже партнери не можуть зараз передати ЗСУ звичайні боєприпаси в достатній кількості.

Рішення саміту НАТО у Вільнюсі Шольц привітав. Втім, його він назвав "не кінцевою зупинкою, в проміжним пунктом". Канцлер наголошу, що під час заходу члени Альянсу досягнули домовленостей про започаткування "дуже далекосяжного безпекового партнерства", яке передбачає підтримку України як під час війни, так і після її завершення. Також Олаф Щольц пообіцяв, що Берлін направлятиме "подальші мільярди Україні ближчими роками".

Касетні боєприпаси для України

Минулого тижня Вашингтон оголосили про нову військову допомогу ЗСУ. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Також у США озвучили правила використання цього виду озброєння. Так, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.

Напередодні у Пентагоні підтвердили, що Україна отримала касетні боєприпаси. Разом з тим, жодних подробиць щодо цього в американському Міноборони не надали.

У Державному департаменті зауважують, що рішення США про касетні боєприпаси не порушить єдності між членами Альянсу. Зазначається, що Вашингтон спілкувався із союзниками й партнерами з цього питання перед тим, як ухвалити таке остаточне рішення.

Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський наголошує, що ці боєприпаси можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. За його словами, не на всіх ділянках фронту будуть використовувати касетні снаряди. В ище керівництво визначатиметься, де саме.

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