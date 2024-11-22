Шольц відреагував на удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Канцлер засудив ракетну атаку російської армії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив удар Росії по Дніпру з використанням експериментальної гіперзвукової ракети.
Про це повідомляє The Gardian з посиланням на німецького політика.
Шольц назвав ракетний удар "жахливою ескалацією" конфлікту.
"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - обурено заявив канцлер.
За словами Шольца, використання російським диктатором Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.
Нагадаємо, Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру та вкотре закликав до політичного врегулювання війни.