Шольц відреагував на удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив удар Росії по Дніпру з використанням експериментальної гіперзвукової ракети.

Про це повідомляє The Gardian з посиланням на німецького політика.

Шольц назвав ракетний удар "жахливою ескалацією" конфлікту.

"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - обурено заявив канцлер.

За словами Шольца, використання російським диктатором Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.

Нагадаємо, Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру та вкотре закликав до політичного врегулювання війни.

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