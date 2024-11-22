Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц відреагував на удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Шольц відреагував на удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер засудив ракетну атаку російської армії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив удар Росії по Дніпру з використанням експериментальної гіперзвукової ракети.

Про це повідомляє The Gardian з посиланням на німецького політика. 

Шольц назвав ракетний удар "жахливою ескалацією" конфлікту.

"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - обурено заявив канцлер.

За словами Шольца, використання російським диктатором Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.

Нагадаємо, Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру та вкотре закликав до політичного врегулювання війни.

Читайте також:

"Це просто нелюди"! Очевидці про удар ракетою Рубіж по Дніпру

"Це просто нелюди"! Очевидці про удар ракетою Рубіж по Дніпру

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація