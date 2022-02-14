Шольц відвідає Київ та Москву: у чому причина дипломатичного візиту

Шольц відвідає Київ та Москву: у чому причина дипломатичного візиту

Шольц у Києві зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочинає у понеділок, 14 лютого 2022 року турне, під час якого проведе переговори спочатку в Україні, а днем пізніше – у Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Планується, що Шольц у Києві зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. В адміністрації президента України зазначили, що "візит федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України під час викликів з безпеки для всієї Європи".

У РФ у Шольца у вівторок, 15 лютого, заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

У пресслужбі Кремля заявили, що під час зустрічі двох лідерів планується обговорити актуальні теми двостороннього та міжнародного порядку денного.

"Питання пов'язані з наданням довгострокових, юридично зафіксованих гарантій безпеки РФ та врегулюванням внутрішньоукраїнського конфлікту", — стверджує російська влада.

Водночас джерело у відомстві федерального канцлера ФРН заявило, що в Німеччині чекають від Росії конкретних кроків щодо деескалації ситуації, повідомило, що Шольц говоритиме про це з Путіним.

Шольц скаже Путіну, що нарощування військ на українському кордоні "може бути витлумачено лише як загроза". У Німеччині додали, що не очікують від переговорів особливих результатів, однак наголосили, що прямі переговори є важливими.

Але мораторій на будь-який вступ України до НАТО не входить до "набору інструментів" Шольца.

"Нинішня ситуація сама по собі вже дестабілізаційна, яка може вийти з-під контролю", — сказало джерело.

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