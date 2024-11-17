Шольц виправдався за дзвінок Путіну: чим пояснює свій вчинок

За словами канцлера ФРН, розмова з Путіним показала його ставлення до війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виправдовується, що його розмова з диктаторо Путіним була потрібна, щоб розвіяти його ілюзії про те, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

Про це повідомляє Sky News.

За словами канцлера ФРН, розмова з Путіним показала його ставлення до війни в Україні.

"Бесіда була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що в поглядах російського президента на війну мало що змінилося, і це нехороші новини", – каже Шольц.

Також, на думку німецького канцлера, було б погано, якби новий президент США Дональд Трамп підтримував регулярні контакти з Путіним, тоді як жоден європейський лідер цього не робив.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт. У Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови між Шольцом і Путіним.

У виданні Le Monde зауважили, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили.

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