Шольц вирішив поговорити з Путіним: у Кремлі відреагували

Після вторгнення РФ до України в лютому 2022 року політики не спілкувалися.

Адміністрація президента-диктатора РФ Володимира Путіна наразі не отримувала запит на дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зауважимо, ЗМІ писали, що німецький політик уперше від грудня 2022-го бажає зателефонувати "фюрерові".

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

"Ні, (Шольц – Ред.) не просив", – відповів Пєсков на запитання представників росЗМІ.

За його словами, жодних контактів Москва з Берліном не мала після вторгнення РФ до Україну – ні публічних, ні непублічних. Тим часом сам Путін нібито відкритий для діалогу.

"Як таких тем на поверхні немає. Наші відносини зведені до нульового стану, і не з нашої ініціативи. Це була ініціатива Берліна, як і інших європейських осіб. Але президент неодноразово говорив, що він відкритий для діалогу. Він був і залишається відкритим для діалогу", – сказав речник диктатора.

Нагадаємо, днями Die Zeit з посиланням на урядові джерела повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде перший контакт між ними після майже двох років мовчання.

Шольц вирішив зателефонувати Путіну

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