Шольц виступив проти передавання Україні винищувачів: як обґрунтовує

Мовляв, не можна допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що питання про можливе надання українським Збройним силам західних винищувачів поки що не виникає.

Про це канцлер сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

За словами політика, його ставлення до постачання Україні бойових літаків не змінилося. Коментуючи заклики експосла України Андрія Мельника щодо надання винищувачів, Шольц застеріг від "вступ у постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо відразу після ухвалення рішення в Німеччині (постачання танків Leopard - Ред.) розпочинаються чергові дебати, - це виглядає не надто серйозно і підриває довіру громадян до рішень уряду", - наголосив

Шольц наголосив, мовляв, його завдання "зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО".

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, має зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО", - зазначив канцлер.

Нагадаємо, що Шольц після передавання Україні Leopard виключив можливі постачання бойових літаків Києву. Також німецький канцлер висловся проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною.

Після тривалих дискусій 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати танки Leopard 2 власного виробництва. Йдеться про роту - 14 танків. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу.

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