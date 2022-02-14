Шольц вже у Києві: до України з візитом прибув канцлер Німеччини

Завтра очільник німецького уряду вирушить до Москви.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже у Києві. Це його перший офіційний візит в Україну.
Про це розповіли в ефірі ТСН.12:00.
Зазначається, що Україні він обіцяє допомогу, Росії - неминучі санкції в разі нападу. До Кремля Шольц вирушить завтра, 15 лютого.
"Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші перемовини щодо досі ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні. Для мене важливо у Києві висловити нашу незмінну солідарність і підтримку Україні", - написав у Twitter канцлер Німеччини перед вильотом до Києва.
Варто зазначити, що 14 лютого заплановані переговори очільника німецького уряду Олафа Щольца з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що Німеччина досі відмовляється постачати Києву оборонну зброю, начебто через небажання провокувати Путіна. Їхня заборона блокує і союзників на кшталт Естонії, які б і раді віддати українцям 122 міліметрові гаубиці, свого часу продані країні Німеччиною, але можуть лише закидати німців запитами, на які досі немає відповіді.
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