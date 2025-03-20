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Шольц, який залишає посаду, зробив важливу заяву про підтримку України

Шольц, який залишає посаду, зробив важливу заяву про підтримку України

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер наголошує: припинення вогню має бути стійким.

Європа повинна продовжувати надалі підтримку Україні, попри будь-які переговори між Вашингтоном і Москвою.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляють Reuters та The Guardian.

З його слів, варто переконатися в тому, що Київ має сильну позицію, а будь-яке припинення вогню буде стійким.

"Ми повинні продовжувати нашу підтримку з чіткою позицією, що справедливий мир для України має бути можливим. Це означає, що Україна може захищати свою незалежність та суверенітет, що вона сама визначає свій шлях і обирає своїх лідерів, а також, звісно, має сильну армію в мирний час", — висловився канцлер.

Шольц наголошує, що "вирішально важливо" для України залишатися "незалежною, суверенною та демократичною державою", яка може продовжувати свій шлях до вступу в ЄС і мати сильну армію навіть після мирного врегулювання з Росією.

Очільник уряду ФРН згадав конституційні реформи Німеччини, які дозволяють країні збільшити витрати на оборону. Він висловив сподівання, що німецький Бундесрат схвалить пропозиції в п’ятницю, "щоб у нас була гнучкість робити все, що нам потрібно як великій державі в центрі Європи".

Нагадаємо, Чехія скептично оцінила розмову президента Дональда Трампа та "фюрера" РФ Володимира Путіна. Там вважають, що переговори не принесли значного прогресу, адже "обмежене припинення вогню досі не узгоджене, а Росія не відступила від своїх вимог".

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