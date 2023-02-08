Шольц їде до Франції на зустріч з Зеленським і Макроном — ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Парижа, аби 9 лютого зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном.

Після свого візиту до Британії 8 лютого, наступного дня Зеленський, ймовірно, відвідає Францію. Туди ж прибуде і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє NTV з посиланням на власні джерела в Берліні.

"Канцлер Олаф Шольц прилетить до Парижа цієї середи ввечері та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що візит Зеленського до Берліну в рамках його поточної поїздки не планується.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Згодом стало відомо, що президент Зеленський після візиту до Великої Британії може вирушити до Франції.

До того ж, завтра, 9 лютого, на українського лідера чекають і в Брюсселі на саміті Європейського Союзу. Втім, поки що цей візит офійно не підтверджений.

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