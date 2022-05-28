Шольц з Макроном закликали Путіна негайно вивести свої війська з України та встановити перемир’я

Шольц з Макроном закликали Путіна негайно вивести свої війська з України та встановити перемир’я

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон за їхньою ініціативою 28 травня порозмовляли з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема лідери ЄС закликали російського диктатора до негайного перемир'я і виведення військ з України.

80-хвилинна розмова була присвячена тривалій війні Росії проти України та зусиллям припинити цю війну.

Про це повідомили у пресслужбі німецького уряду.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії до серйозних прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту", – йдеться у повідомленні.

Шольц з Макроном також закликали Путіна забезпечити покращення гуманітарної ситуації для мирного населення.

"Вони позитивно відзначили прихильність президента Росії поводитися з полоненими комбатантами згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями, а також забезпечувати необмежений доступ для Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – повідомили в пресслужбі уряду ФРН.

Сторони також порозмовляли про глобальну продовольчу ситуацію, яка особливо напружена в результаті російської загарбницької війни. Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, зокрема морем.

"Президент Путін пообіцяв, що відкриття шахтного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна через кораблі, не буде використовуватися Росією для наступальних дій", – йдеться у повідомленні.

Лідери держав домовилися про центральну роль ООН у досягненні та реалізації угоди з цього приводу.

Нагадаємо, раніше про результати цих переговорів відзвітували в Кремлі. Там повідомили, що РФ нібито готова відновити переговори з Україною. Але Путін бачить небезпеку в тому, що Україну "закачують" західною зброєю.

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