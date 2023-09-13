Шольц закликав до нових переговорів про ядерне роззброєння

Канцлер наголошує, що ядерна зброя - це загроза для людства.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до нових міжнародних переговорів щодо ядерного роззброєння варто залучити не лише Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки, а також Китай.

Про це політик сказав під час промови на релігійному заході, повідомляє Reuters.

Канцлер ФРН зауважив, що ядерна зброя є загрозою для існування людства. Саме тому має бути "негайне зобов'язання" зробити все можливе для того, аби гарантувати, що його ніколи не використають.

"Дуже важливо почати новий контроль над озброєннями", - наголосив Олаф Шольц.

За його словами, "важливим завданням" залишається зупинити вироблення Іраном урану, який міг би сприяти виробництву ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц зробив заяву про мирне вирішення війни та закликав до терпіння. Він закликає до терпіння та відстоює постачання озброєння для ЗСУ.

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