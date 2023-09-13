Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц закликав до нових переговорів про ядерне роззброєння

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
141
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шольц закликав до нових переговорів про ядерне роззброєння

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер наголошує, що ядерна зброя - це загроза для людства.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до нових міжнародних переговорів щодо ядерного роззброєння варто залучити не лише Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки, а також Китай.

Про це політик сказав під час промови на релігійному заході, повідомляє Reuters.

Канцлер ФРН зауважив, що ядерна зброя є загрозою для існування людства. Саме тому має бути "негайне зобов'язання" зробити все можливе для того, аби гарантувати, що його ніколи не використають.

"Дуже важливо почати новий контроль над озброєннями", - наголосив Олаф Шольц.

За його словами, "важливим завданням" залишається зупинити вироблення Іраном урану, який міг би сприяти виробництву ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц зробив заяву про мирне вирішення війни та закликав до терпіння. Він закликає до терпіння та відстоює постачання озброєння для ЗСУ.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація