Шольц закликав до підтримки України і пояснив, чому це важливо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України, адже вона потрібна "також для нас, для нашої безпеки".

Про це політик заявив у зверненні з нагоди Великодня, повідомляє Die Welt.

"Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир так довго, як це буде необхідно", - наголосив Шольц.

Він зауважує, що всі прагнуть більш мирного світу. За словами канцлера, мир в Європі десятиліттями базувався "на дуже важливому принципі: кордони не повинні пересуватися силою.

"Ніколи знову! А Росія Володимира Путіна порушила цей принцип. Але в наших руках зробити так, щоб цей принцип знову діяв. Продовжуючи підтримувати Україну – рішуче і виважено", - заявив Шольц.

З його слів, Берлін також інвестуватиме більше у власну безпеку і триматиме країну разом.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц назвав умову, за якої можливий мир в Україні. З його слів, це можливо у "будь-який час", якщо російський президент-диктатор Володимир Путін виведе свої війська.

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