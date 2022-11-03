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Шольц закликав Китай відреагувати на ядерні погрози Росії

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Шольц закликав Китай відреагувати на ядерні погрози Росії

Фото: Associated Press

Німецький канцлер закликав Китай не відступати від принципів збереження територіальної цілісності держав.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію, що керівництво Китаю знайде "чіткі слова" для Москви через розв'язану нею війну проти України та постійними погрозами застосувати ядерну зброю.

Про це голова ФРН написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung напередодні свого візиту у Китай, який має відбутись з 3 по 5 листопада.

Він зазначив, що російський напад на Україну ставить під сумнів міжнародний порядок та безпеку.

Шольц підкреслив, що Росія навіть вдається до погроз застосувати ядерну зброю, тим самим погрожує всьому людству.

Шольц нагадав, що ще не початку року Китай разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН у спільній заяві позиціонував себе як противника не те що застосування, а навіть погроз ядерною зброєю.

"Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив Шольц.

Шольц підкреслив, що до цих принципів належить й збереження територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників повідомило, що нещодавно російські високопоставлені військові обговорювали, коли Москва може застосувати на війні проти України ядерну зброю.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський не впевнений, чи застосує Росія ядерну зброю, проте відмовився оцінювати такий ризик.

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Дата публікації
Перегляди
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