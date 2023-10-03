Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Війна має закінчитися на умовах Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського президента-диктатора Володимира Путіна, аби диктатор припинив свою війну в Україні.

Про це політик сказав у своєму зверненні під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі, повідомляє Norddeutscher Rundfunk.

"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: "Я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, зокрема, власних солдатів", - сказав Шольц.

За його словами, необхідно зробити все, аби російська війна завершилася, а Україна змогла захистити при цьому свою цілісність і незалежність.

Шольц висловив думку про те, що кремлівський "фюрер" взяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "це - ваше, це - наше", - і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ.

"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше", - сказав Шольц.

За словами канцлера, війна принесла Україні багато руйнувань та смертей, але Путіна "все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою".

Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін зазнає невдачі у війні. За його словами, "романтизм, егоїзм та помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це буде його загибеллю".

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
346
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація