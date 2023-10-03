Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського президента-диктатора Володимира Путіна, аби диктатор припинив свою війну в Україні.

Про це політик сказав у своєму зверненні під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі, повідомляє Norddeutscher Rundfunk.

"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: "Я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, зокрема, власних солдатів", - сказав Шольц.

За його словами, необхідно зробити все, аби російська війна завершилася, а Україна змогла захистити при цьому свою цілісність і незалежність.

Шольц висловив думку про те, що кремлівський "фюрер" взяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "це - ваше, це - наше", - і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ.

"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше", - сказав Шольц.

За словами канцлера, війна принесла Україні багато руйнувань та смертей, але Путіна "все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою".

Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін зазнає невдачі у війні. За його словами, "романтизм, егоїзм та помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це буде його загибеллю".

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