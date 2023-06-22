Шольц закликає зосередитися не на членстві України в НАТО: що пропонує канцлер

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбудеться 11-12 липня, зосередитися на нарощуванні боєздатності України - замість її швидкого членства до Альянсу.

Про це він повідомив у своїй промові в німецькому парламенті, пише "Радіо Свобода".

За його словами, одним з головних запитань саміту будуть майбутні відносини між Україною та НАТО. З його слів, варто "тверезо дивитися на поточну ситуацію. Адже Київ "сам сказав, що про членство в НАТО не йдеться, поки Росія веде свою війну проти України".

"Я пропоную, щоб ми у Вільнюсі зосереджувалися на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом, тобто на посиленні боєздатності України", - заявив німецький канцлер.

Шольц зауважив, що Берлін буде працювати з G7 та партнерами з Євросоюзу та Києвом щодо вироблення "ефективних та довгострокових зобов’язань щодо безпеки".

"Наша мета - це стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", - наголосив Олаф Шольц.

Як повідомлялося, голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО. Він наголосив, що Київ вже проводить велику кількість реформ, які необхідні для вступу до Альянсу.

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