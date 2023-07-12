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Шольц запевнив, що Росія не впливатиме на процес вступу України до НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Шольц запевнив, що Росія не впливатиме на процес вступу України до НАТО

Канцлери Німеччини Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Шольц заявив, що рішення можуть комусь не подобатись, але вони були ухвалено одностайно всіма країнами НАТО.

Ухваленні під час саміту НАТО у Вільнюсі рішення щодо вступу України є позитивними, і Росія жодним чином не впливає на цей процес.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, інформує LRT.

Він зазначив, що рішення можуть комусь не подобатись, але вони були ухвалено одностайно всіма країнами НАТО.

"Ми ухвалили дуже хороші рішення про перспективи України в НАТО. Можна по-різному його інтерпретувати, але воно було одностайним, і президент України сьогодні дуже високо оцінив це рішення", - заявив він.

Крім того, німецький канцлер заявив, що у НАТО ніхто не збирається враховувати думку Росії щодо вступу України до Альянсу.

"І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО, звичайно, не обговорюватиметься іншими країнами, які не є частиною цього Альянсу. Росія не буде робити свій внесок у ці дебати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом, який пообіцяв Києву більше установок Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер розповів, що гарантії безпеки для України — це не альтернатива вступу до НАТО. Він наголосив, що це – етап перед вступом до Альянсу.

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Дата публікації
Перегляди
167
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