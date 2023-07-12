Шольц запевнив, що Росія не впливатиме на процес вступу України до НАТО

Шольц заявив, що рішення можуть комусь не подобатись, але вони були ухвалено одностайно всіма країнами НАТО.
Ухваленні під час саміту НАТО у Вільнюсі рішення щодо вступу України є позитивними, і Росія жодним чином не впливає на цей процес.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, інформує LRT.
Він зазначив, що рішення можуть комусь не подобатись, але вони були ухвалено одностайно всіма країнами НАТО.
"Ми ухвалили дуже хороші рішення про перспективи України в НАТО. Можна по-різному його інтерпретувати, але воно було одностайним, і президент України сьогодні дуже високо оцінив це рішення", - заявив він.
Крім того, німецький канцлер заявив, що у НАТО ніхто не збирається враховувати думку Росії щодо вступу України до Альянсу.
"І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО, звичайно, не обговорюватиметься іншими країнами, які не є частиною цього Альянсу. Росія не буде робити свій внесок у ці дебати", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом, який пообіцяв Києву більше установок Patriot.
Крім того, ми раніше інформували, що американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер розповів, що гарантії безпеки для України — це не альтернатива вступу до НАТО. Він наголосив, що це – етап перед вступом до Альянсу.
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