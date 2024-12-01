Шольц застеріг від ризиків ескалації війни і нарвався на критику

Шольц накинувся з критикою на свого найбільшого конкурента.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму передвиборчому виступі застеріг від ризиків ескалації війни з Росією та розкритикував свого головного конкурента - кандидата від ХДС Фрідріха Мерца за його нібито агресивну риторику.

Про це повідомляє видання Bild.

Зокрема, Шольц розкритикував Мерца за заклики до постачання далекобійних ракет Україні. Мовляв, це загрожує безпеці Німеччини та провокує Кремль.

"З такими погрозами не можна грати в російську рулетку", - підкреслив канцлер.

Зауважимо, що Фрідріх Мерц наполягає на посиленні підтримки України. Зокрема, з можливим зняттям обмежень на далекобійні ракети. Його позиція збігається з підходом ключових союзників Німеччини, включаючи США та Велику Британію. За словами політолога Ульріха Шпека, Мерц діє в руслі західної політики, яка прагне стримати агресію Росії.

Тим часом риторика Шольца викликала критику навіть від його партнерів щодо коаліції. Експерт із зовнішньої політики партії "Зелені" Робін Вагенер назвав такі заяви "цинічними" і звинуватив канцлера у маніпуляції страхами громадян на тлі війни в Україні. За словами Вагенера, чинний керівник Уряду Німеччини мимоволі повторює риторику Кремля, який регулярно загрожує ядерною ескалацією.

Політичні аналітики вважають, що передвиборча стратегія Шольца має на меті людей, стурбованих загрозою ядерної війни. Його заяви перегукуються з підходом популістів — таких, як Сара Вагенкнехт, яка критикує постачання зброї до України.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не передаватиме Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

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